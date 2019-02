ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 14 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BEIRUT - Anniversario dell'assassinio del primo ministro libanese Rafik al-Hariri.



ABU DHABI - Al via la mostra 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda' la prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). PARIGI - Visita del premier tunisino Youssef Chahed (fino al 15 febbraio).



SOCHI - Incontro tra i presidenti di Russia, Turchia e Iran, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani - per un nuovo summit sulla Siria.



BRUXELLES - NATO, riunione dei ministri degli Affari esteri, con l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini.



ROMA - Sede dell'Ice, ore 09:15 - Al via la Country Presentation Slovenia, incentrata sui settori degli investimenti e dell'innovazione.



VARSAVIA - Conferenza ministeriale 'Promuovere un futuro di pace e di sicurezza in Medio Oriente'.



ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo). (ANSAmed).