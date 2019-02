Arabia Saudita: Eurocamera condanna situazione donne

STRASBURGO - La plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha condannato la situazione dei diritti delle donne in Arabia Saudita ed ha espresso preoccupazione per i servizi web governativi utilizzati dagli uomini che consentirebbe a mariti e familiari di controllare gli spostamenti delle donne quando viaggiano. In base a una risoluzione approvata con 517 voti favorevoli, 10 contrari e 70 astensioni si sottolinea che il sistema politico e sociale saudita rimane "discriminatorio, rendendo effettivamente le donne di serie B".



I deputati inoltre criticano la legge recentemente adottata con la quale le donne saudite saranno informate dai tribunali sulle sentenze di separazione che le riguardano attraverso l'invio di un sms sui loro cellulari. I deputati hanno chiesto poi alle autorità saudite di introdurre una moratoria immediata sulla pena di morte, che è ancora utilizzata per punire i reati non violenti, come il contrabbando di droga, il tradimento, l'adulterio e l'apostasia.