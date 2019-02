Egitto: Parlamento vota riforma per Sisi fino al 2034

IL CAIRO - Il parlamento monocamerale egiziano, in seduta plenaria, vota oggi una relazione approvata in commissione su modifiche costituzionali che, fra l'altro, consentirebbero al 64enne presidente Abdel Fattah Al Sisi di ricandidarsi per altri due mandati di sei anni arrivando a governare l'Egitto in teoria fino al 2034. Come annunciato ieri, si tratta di un "voto di principio" dato che le singole modifiche dovranno essere discusse a livello di Commissione affari costituzionali e legislativi, sottoposte a un voto finale del parlamento e poi al vaglio di un referendum. Il voto favorevole sulla relazione di 26 pagine é scontato dato che il parlamento egiziano é larghissima maggioranza a favore di Sisi il cui secondo mandato quadriennale, e ultimo in base alla costituzione vigente varata nel 2014, termina nel 2022.



La riforma prevede fra l'altro anche la creazione di una Camera alta in parlamento e di una carica da vicepresidente, nonché modifiche delle autorità giudiziarie e delle modalità di nomina del ministro della Difesa, ricorda il sito Daily News Egypt.