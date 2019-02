Siria: oggi a Sochi summit Putin-Erdogan-Rohani

ISTANBUL - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è partito per Sochi, dove oggi incontrerà i suoi omologhi di Russia e Iran, Vladimir Putin e Hassan Rohani, per un un nuovo incontro sulla Siria del terzetto di Astana. Durante la visita, Erdogan avrà anche colloqui bilaterali con ciascuno degli altri due leader prima del vertice a tre, previsto secondo la presidenza di Ankara alle 14 locali (le 12 in Italia). Il summit si svolge proprio mentre a Varsavia è in corso la conferenza sul Medio Oriente organizzata dagli Usa anche in funzione anti-Iran. Putin, Erdogan e Rohani discuteranno della situazione di Idlib nel contesto dell'attuazione degli accordi raggiunti a Sochi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass.



"La situazione a Idlib sarà certamente all'ordine del giorno e le parti discuteranno della presenza costante di gruppi terroristici e sottolineeranno la necessità di attuare pienamente gli accordi di Sochi", ha detto Peskov.



"L'attuazione degli accordi su Idlib è tra gli elementi del percorso verso la stabilizzazione in Siria nel suo complesso e contribuirebbe a creare pienamente le condizioni per raggiungere un accordo politico", ha aggiunto.