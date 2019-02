Gilet gialli: Castaner, 'commedia all'italiana o delirio?' Tweet ministro interni dopo parole Chalencon a Piazza Pulita La7

(ANSAmed) - PARIGI, 15 FEB - "Quindi uno dei leader dei Gilet gialli ci annuncia un colpo di Stato militare...E' una commedia all'italiana o soltanto un nuovo delirio personale?": lo scrive il ministro francese dell'Interno, Christophe Castaner, in un tweet in cui allega un filmato delle ultime dichiarazioni incendiarie di Christophe Chalencon, il controverso 'gilet giallo' che in un'intervista a Piazza Pulita (La7) evoca la guerra civile e la destituzione del presidente Emmanuel Macron, con gruppi "paramilitari" pronti ad intervenire contro il "potere".



Chalencon è lo stesso controverso gilet giallo che il vicepremier, Luigi Di Maio, ha incontrato in Francia insieme ad altre casacche gialle candidate nella lista Ric alle elezioni europee. Un incontro che ha suscitato l'ira di Parigi, che ha richiamato per diversi giorni il suo ambasciatore in Italia, oggi di ritorno a Roma. (ANSAned)