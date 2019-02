Siria: comandante Usa in disaccordo con Trump su ritiro

ROMA - Il comandante americano, Joseph Votel, che ha guidato la guerra all'Isis ha detto alla Cnn di essere di fatto in disaccordo con la decisione del presidente Donald Trump di ritirare le truppe Usa dalla Siria e ha avvertito che l'Isis è tutt'altro che sconfitto. Votel, il generale più alto in grado in Medio Oriente, ha detto fra l'altro che le forze guidate dagli Usa sul terreno in Siria non sono pronti ad affrontare da soli la minaccia dell'Isis.

"Non sarebbe stato il mio consiglio militare in quel momento specifico... Non lo avrei suggerito, francamente", ha detto Votel con riferimento al ritiro delle truppe. Il califfato "ha ancora dei leader, ha ancora dei combattenti, ha ancora dei facilitatori, ha ancora risorse, quindi la nostra pressione militare è necessaria per continuare a contrastare il network", ha precisato ancora Votel, sottolineando che da parte sua avrebbe dichiarato l'Isis sconfitto soltanto con la sicurezza che non costituisca più una minaccia.