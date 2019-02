Gerusalemme: Abu Mazen condanna chiusura Porta d'Oro

TEL AVIV - Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato la chiusura da parte di Israele della Golden Gate (la Porta d'oro), uno degli accessi alla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio ebraico), nella Città Vecchia di Gerusalemme dove ieri si sono registrati incidenti tra polizia e fedeli musulmani decisi ad entrare. Cinque persone sono state arrestate. La zona della Porta è stata chiusa - secondo i media - in base ad una decisione della Corte Suprema per fermare scavi illegali.

"Consideriamo il governo di Israele - ha detto Abu Mazen, citato dalla Wafa - completamente responsabile per il deterioramento della situazione e lo ammoniamo sul prosieguo di questa politica che ferisce i sentimenti della nostra gente".

"Ci saranno ripercussioni", ha poi proseguito Abu Mazen.