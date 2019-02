ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 20 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: BELGRADO - Al via la fiera del Turismo (fino al 24).



MADRID - Casa Araba, 19.30 - Conferenza dal titolo 'La politica di vicinanza con il Mediterraneo' con il segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, Nasser Kamel.



PODGORICA - Missione del commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn (anche il 22).



ANKARA - Fiera del Libro di Ankara, con l'Italia ospite d'onore (fino al 24).



ABU DHABI - 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda', prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo). (ANSAmed).