Del Re, Italia impegnata per aiuti in Siria e Yemen Nostre eccellenze tecnologiche usate a fini umanitari

(ANSAmed) - ROMA, 20 FEB - "L'Italia contribuisce con significative risorse finanziarie e umane allo sforzo globale in corso per alleviare le sofferenze dei popoli Siriano e Yemenita, in particolare attraverso la promozione delle proprie eccellenze tecnologiche a fini umanitari". Lo ha detto la vice ministra agli Affari Esteri Emanuela Del Re dopo aver presieduto un tavolo tecnico con le Ong italiane impegnate in Siria e Yemen.



"Le crisi umanitarie in Siria e in Yemen - ha detto ancora Del Re - sono emergenze assolute che hanno costi sociali, economici e umani altissimi. In Siria 12 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria. In Yemen l'accesso umanitario è limitato e l'emergenza coinvolge l'80% degli Yemeniti, secondo le Nazioni Unite".



"Sono soddisfatta dell'esito dell'incontro avuto con le ONG italiane impegnate sul terreno in Siria e in Yemen - ha aggiunto -. Riteniamo che la condivisione di informazioni, l'ascolto delle criticità riscontrate e la raccolta delle proposte avanzate dagli operatori sul campo siano uno strumento vitale per dispiegare un'azione italiana quanto più possibile efficace in queste aree di conflitto". (ANSAmed).