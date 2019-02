Turchia, 'inaccettabile sospensione colloqui adesione a Ue' Portavoce ministero Esteri, processo è nell'interesse di tutti

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 FEB - "La richiesta di una totale sospensione dei nostri colloqui di accesso all'Ue è inaccettabile". Lo scrive in una nota il portavoce del ministero degli Esteri turco, in riferimento al voto con cui ieri la commissione Esteri del Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione europea e agli Stati membri di sospendere formalmente i negoziati di adesione di Ankara per le violazioni allo stato di diritto, dei diritti umani e del rispetto della democrazia. "Ci aspettiamo che il rapporto finale approvato dall'Assemblea generale del Parlamento europeo a marzo sia più realistico" di quello stilato finora dal relatore olandese Kati Piri, aggiunge la nota, sostenendo che "il processo di adesione è nell'interesse sia della Turchia che dell'Ue". (ANSAmed).