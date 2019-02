ANSAmed - Agenda settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 22 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti per la settimana dal 25 febbraio al 3 marzo: LUNEDI' 25 FEBBRAIO BEIRUT - Ue, visita dell'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini SHARM EL-SHEIKH (EGITTO) - Vertice Ue-Lega degli Stati arabi BARI/TARANTO - L'ambasciatore d'Israele in Italia, Ofer Sachs, visita il Politecnico di Bari e l'aeroporto di Taranto-Grottaglie NAPOLI - Convegno 'Ambiente, clima e sviluppo nel Mediterraneo', organizzato da Società del Mediterraneo del Cnr e dall'Università di Napoli Parthenope.



MARTEDI' 26 FEBBRAIO Nulla da segnalare MERCOLEDI' 27 FEBBRAIO Nulla da segnalare GIOVEDI' 28 FEBBRAIO MADRID - Istituto italiano di Cultura, nuovo incontro della serie 'E3 l'autore e l'editor'. Dialogo tra l'editor della Marsilio Jacopo de Michelis e la scrittrice Gaja Cianciarelli. PRINCIPATO DI MONACO - Salone dell'Auto (fino al 3 marzo) ISTANBUL - Ue, visita del commissario Jyrki Katainen che co-presiede il dialogo economico ad alto livello Ue-Turchia VENERDI' 1 MARZO ROMA - 'Sfide ed alleanze mediterranee', incontro con Comitato esecutivo EuroMed Rights, presso sede Arci Nazionale SABATO 2 MARZO Nulla da segnalare DOMENICA 3 MARZO Nulla da segnalare.



(ANSAmed).