Migranti: Premio Assemblea Mediterraneo a Torre Melissa On. Migliore, per la solidarieta' mostrata con profughi curdi

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 FEB - L'Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam), riunitasi ieri e oggi a Belgrado per la 13/ma sessione plenaria, al termine dei lavori ha assegnato un Premio alla citta' di Torre Melissa (in provincia di Crotone) per la generosita' mostrata dai suoi abitanti nei confronti dei migranti. Nel darne notizia ai giornalisti italiani, l'onorevole Gennaro Migliore (Pd) - componente della delegazione italiana alla riunione della Pam - ha detto che nella notte tra il 10 e l'11 gennaio scorsi numerosi cittadini di quella localita' si recarono, anche in pigiama, sulla spiaggia dove erano approdati 51 profughi curdi che avevano rischiato di annegare a bordo di una imbarcazione di fortuna. "Il sindaco di Torre Melissa, che e' stato ricordato nell'Assemblea odierna, ricevera' dalla delegazione italiana della Pam tale riconoscimento, che e' stato assegnato da tutti i parlamenti partecipanti alla sessione di Belgrado", ha detto Migliore. ""Un esempio per l'Europa, e sicuramente anche per l'Italia", ha aggiunto. Riferendosi ai lavori della Pam, l'on. Migliore ha detto che c'e' un "progressivo intento di cooperazione e di azioni comuni, sia attraverso report e inchieste sulla situazione attuale sia con un piu' intenso scambio di informazioni". L'obiettivo, ha osservato, e' che "il Mediterraneo possa diventare di nuovo un centro di cooperazione e non un mare che divide". (ANSAmed)