Migranti: Vox, 'stop ai salvataggi in Stretto di Gibilterra' Partito estrema destra, 'non incoraggiare le reti trafficanti'

(ANSAmed) - MADRID, 22 FEB - Il partito di estrema destra Vox ha chiesto all'assemblea regionale dell'Andalusia che il Salvataggio marittimo, dipendente dl ministero delle Infrastrutture, non partecipi al soccorso di migranti nello Stretto di Gibilterra, per evitare di "incoraggiare sempre più i trafficanti di esseri umani a stabilire la loro base in nord Africa". A sollecitare la misura nella commissione Presidenza della camera andalusa è stata la deputata di Vox per l'Almeria, Luz Belinda Rodriguez, citata dal quotidiano on line El Confidencial. Gli interventi di salvataggio, a suo dire, "favoriscono che le reti di trafficanti di esseri umani siano sempre più attive" nella regione del Maghreb. Secondo il portavoce della forza di estrema destra - che sostiene il governo Popolari-Ciudadanos nella regione -, Alejandro Hernandez, "non si tratta di sospendere i salvataggi in alto mare, ma di porre fine ai soccorsi fittizi nelle acque territoriali del Marocco". In dichiarazioni ai media, Hernandez ha sostenuto che questi ultimi "si realizzano dopo le chiamate telefoniche delle mafie di schiavi che indicano il giorno, il luogo e l'ora in cui si deve effettuare il soccorso". Per cui gli interventi delle motovedette spagnole finiscono "con il potenziare questa attività illegale". In una nota, Vox dice che sono stati 809 i migranti morti al largo delle coste andaluse nel 2018, rispetto ai 224 del 2017, "un numero che si è incrementato di oltre il 250%". Per cui il gruppo consiliare andaluso reclama che "l'aiuto dello Stato" spagnolo "si concentri nei paesi d'origine dei migranti".



Stando al rapporto sulla Frontiera Sud d'Europa presentato la scorsa settimana dall'Asociacion Pro Derechos Humanos de Andalusia (Apdha) sono state 1.064 le persone annegate o scomparse in mare nel 2018 nel tentativo di raggiungere le coste spagnole lungo la rotta del Mediterraneo occidentale. Una cifra che è il quadruplo quella delle vittime nell'anno precedente. Da parte sua, il Salvataggio marittimo dall'inizio dell'anno non pubblica più nei suoi account nelle reti sociali il numero dei migranti tratti in salvo al largo delle coste spagnole, dopo le crescenti critiche ricevute per l'azione umanitaria, "in maggioranza da parte di seguaci di Vox", annota El Confidencial.



