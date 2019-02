ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 26 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: PARIGI - Visita della cancelliera tedesca Angela Merkel che partecipa a una riunione di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron.



ANKARA - Visita a sorpresa di Jared Kushner, consigliere e genero del presidente americano Donald Trump impegnato in questi giorni in un tour di visite nel Golfo, che incontra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. MADRID - Deposizioni dei testimoni politici, tra cui l'ex premier Mariano Rajoy, al processo in corso davanti alla Corte suprema spagnola di 12 leader indipendentisti catalani. ABU DHABI - 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda', prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo).



(ANSAmed).