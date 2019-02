Catalogna: rapporto collega Torra a referendum secessionista Jordi Cuixart, 'Sono prigioniero politico'. Domani depone Rajoy

(ANSA) - MADRID, 26 FEB - Un rapporto della Guardia Civil spagnola consegnato alla sezione n. 13 del Tribunale di Barcellona lega per la prima volta il presidente catalano Quim Torra alla road map unilaterale per l'indipendenza, sfociata nel referendum illegale del 1º ottobre 2017. Secondo fonti giudiziarie citate da El Periodico, in base alla documentazione sequestrata all'ex senatore di Erc, Santi Vidal, nel 2016, quando Torra non era ancora presidente, lavorò per creare "una tempesta politica perfetta", mentre la Generalitat metteva a punto le strutture di Stato della repubblica catalana, per attivarle all'indomani del referendum secessionista. In documenti e in un video su Youtube, Torra riconosceva la creazione "di nascosto", letteralmente "sotto il tavolo" delle strutture del futuro Stato catalano, alle quali avrebbero lavorato tutti gli assessorati della Generalitat. Nel rapporto, la guardia civile sostiene che Torra agiva "come elemento necessario" e attore principale per il buon esito delle aspirazioni indipendentiste "con la mobilitazione di massa cittadine", per creare una "tormente politica perfetta" favorevole alla secessione. Intanto oggi, durante l'interrogatorio davanti alla Corte suprema, l'ex leader di Omnium Cultural, Jordi Cuixart, da 22 mesi in carcere preventivo, si è dichiarato "prigioniero politico" e "non un politico detenuto". Accusato dei reati di ribellione e sedizione, per i quali la Procura e l'Avvocatura dello Stato sollecitano rispettivamente condanne a 17 e a 8 anni di carcere, Cuixart ha denunciato di essere "in prigione in quanto attivista sociale". E ha difeso il pacifismo della società catalana: "Mai, mai e poi mai appoggeremo la violenza", ha dichiarato. Nel pomeriggio è previsto l'interrogatorio della ex presidente del Parlamento catalano, Carmen Forcadell, accusata degli stessi reati e per la quale la Procura e l'Avvocatura dello Stato reclamano rispettivamente condanne a 17 e 10 anni di carcere. Domani, davanti alla Corte suprema cominceranno a sfilare i testimoni politici del processo, a cominciare dall'ex premier Mariano Rajoy, dalla ex vicepremier Soraya Sanz de Santamaria, fino al presidente del governo basco, Iñigo Urkullu.



(ANSA)