Emirati arabi: Hrw, negate cure a detenuta malata di cancro

ROMA - Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno "maltrattando e negando cure mediche adeguate" a una donna di 42 anni malata terminale di cancro, impedendole anche di avere incontri regolari con i propri familiari, secondo quanto denunciato da Human Right Watch. Membri della famiglia che hanno avuto modo di avvicinarla, hanno riferito che Alia Abdel Nour, condannata per terrorismo nel 2017 in un processo dalle molte irregolarità, aveva mani e piedi legati al suo letto d'ospedale. Dopo l'arresto, nel 2015, le è stato diagnosticato un cancro al seno. I dottori dicono che lei stessa abbia rifiutato le cure, circostanza smentita dai familiari secondo cui la donna sarebbe stata costretta con la forza a firmare un documento in questo senso. Da allora Alia avrebbe subito continui maltrattamenti e abusi. Hrw ne sollecita l'immediato rilascio per motivi di salute.