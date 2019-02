Le migrazioni nella Ue,conferenza su integrazione a Valencia Nella 2 giorni, dibattito su evoluzione e prospettive fenomeno

(ANSAmed) - MADRID, 26 FEB - L'evoluzione del fenomeno migratorio e le politiche di integrazione nelle regioni europee sono al centro della conferenza di due giorni sul tema 'Migrazione e Inclusione nell'Unione europea: le esperienze e prospettive europee e regionali', che si chiude oggi a Valencia.



L'incontro è diretto ai responsabili delle politiche migratorie, al terzo settore, ai professionisti della ricerca sulle migrazioni, l'inclusione e la cultura, secondo quanto ha spiegato la vicepresidente della Comunità Valenciana e assessore all'Uguaglianza, Monica Oltra, in dichiarazioni ai media. Nella due giorni, organizzata dal governo regionale in collaborazione con l'ufficio del programma europeo di cooperazione fra regioni, Interact, e l'Università di Valencia, sono affrontate le sfide e le opportunità rappresentate dal fenomeno migratorio e le migliori pratiche nella Ue per l'integrazione dei migranti, con "un focus integrale e includente" e un particolare riferimento alle esperienze sul territorio valenciano. (ANSAmed)