Mo: media, Kushner nel Golfo per 'piano di pace' Dopo Eau, Oman, Bahrain, Arabia Saudita e Qatar

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 FEB - Jared Kushner, consigliere del presidente americano Donald Trump, è in missione nel Golfo per presentare agli alleati arabi degli Stati Uniti il "piano di pace" per il Medio Oriente. Lo riferiscono media degli Emirati Arabi Uniti.



Dopo la prima tappa negli Emirati Arabi Uniti, accompagnato dall'inviato Usa per la regione Jason Greenblatt e dall'inviato Usa per l'Iran Brian Hook, Kushner prosegue il suo viaggio in Oman, Bahrain, Arabia Saudita e Qatar. (ANSAmed).