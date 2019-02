Mogherini a Beirut,'lavoriamo insieme per Libano più sicuro' Alto rappresentante Ue inaugura nuova delegazione con Hariri

(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 FEB - "Abbiamo una lunga storia di amicizia tra europei e libanesi che risale a migliaia di anni fa. Ma è vero che l'inizio della nostra amicizia istituzionale risale a esattamente 40 anni fa. Ci sono stati momenti difficili per il Libano e noi siamo stati insieme in questi 40 anni nel bello e nel cattivo tempo". E' quanto ha affermato questa mattina l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini a Beirut inaugurando la nuova delegazione dell'Unione europea alla presenza del premier libanese Saad Hariri, un "caro amico", ha detto. Mogherini ha poi posto l'accento sulla cooperazione fra l'Ue e il Libano: "Stiamo lavorando insieme per costruire un Libano che non sia solo più verde, ma anche più sicuro.



Collaboriamo con la vostra polizia, con le forze armate libanesi, in numerosi settori, dal controllo delle frontiere alla sicurezza degli aeroporti e ai corsi di formazione". L'Alto rappresentante Ue ha poi parlato del "lavoro che facciamo nel settore della difesa e della sicurezza" che è "fondamentale, non solo per la sicurezza libanese, ma anche per la sicurezza europea".(ANSAmed).