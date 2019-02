Amnesty, 'Stati non vendano armi a Israele e Arabia Saudita'

ROMA - Amnesty International sta chiedendo a tutti gli Stati di sospendere immediatamente la vendita e il trasferimento di armi a Israele e a tutte le parti coinvolte nel conflitto dello Yemen, fino a quando non vi sarà più il concreto rischio che tali armi potranno essere usate per compiere o facilitare gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani. "È giunto il momento che il mondo segua il cammino di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Olanda che hanno sospeso le forniture di armi alla coalizione guidata dall'Arabia Saudita e dato il chiaro segnale che violare i diritti umani ha evidenti conseguenze", ha dichiarato Philip Luther, direttore delle ricerche sul Medio Oriente e sull'Africa del Nord di Amnesty International.



Secondo quanto riportato in un comunicato di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 19 Stati della regione, gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire a Israele aiuti militari nei prossimi 10 anni per un valore di 38 miliardi di dollari, nonostante il gran numero di violazioni dei diritti umani commesse nei Territori occupati palestinesi da parte delle forze israeliane. "Ancora una volta gli alleati dei governi della regione hanno messo i loro lucrosi accordi economici, la cooperazione in tema di sicurezza e le forniture di armi per miliardi di dollari prima dei diritti umani, alimentando le violazioni e creando un clima in cui i governi si sentono 'intoccabili' e al di sopra della legge", ha commentato Luther.



L'organizzazione sta anche sollecitando tutti gli Stati a dare maggiore sostegno ai meccanismi internazionali atti ad assicurare la giustizia alle vittime, come le inchieste delle Nazioni Unite sulle uccisioni a Gaza, sulle violazioni nello Yemen e su quelle in Siria così come al Tribunale penale internazionale.

Amnesty, forti violazioni diritti umani in Medio Oriente e Nord Africa

L'indifferenza della comunità internazionale verso le massicce violazioni dei diritti umani negli Stati del Medio Oriente e dell'Africa del Nord ha incoraggiato i governi a continuare a commettere violazioni dei diritti umani e dato loro la sensazione che non verranno mai chiamati a risponderne alla giustizia. Lo ha dichiarato Amnesty International in un documento sui diritti umani in 19 Stati del Medio Oriente e dell'Africa del Nord nel corso del 2018. "Per tutto il 2018 negli Stati del Medio Oriente e dell'Africa del Nord migliaia di dissidenti e manifestanti pacifici hanno subìto spudorate violazioni dei diritti umani di un livello scioccante, nel silenzio assordante della comunità internazionale", ha dichiarato in un comunicato Heba Morayef, direttrice regionale per il Medio Oriente e l'Africa del Nord di Amnesty International. Amnesty denuncia che nel 2018 il giro di vite nei confronti del dissenso e della società civile si è significativamente intensificato in Arabia Saudita, Egitto e Iran, tre Stati definiti da Amnesty International come emblematici dell'inadeguatezza della risposta internazionale a clamorose violazioni dei diritti umani da parte dei governi. "In Iran le manifestazioni sono state soppresse violentemente e migliaia di persone sono state arrestate e imprigionate. Tuttavia l'Unione europea, che ha in corso un dialogo sui diritti umani con questo stato, è rimasta muta" ha dichiarato Amnesty in un comunicato, denunciando come Paesi occidentali quali Francia e Stati Uniti stiano continuando a vendere armi a Arabia Saudita, Egitto ed Israele, nonostante le gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani messe in atto dai tre Stati.