ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 27 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: MADRID - Istituto italiano di Cultura, nuovo incontro della serie 'E3 l'autore e l'editor'. Dialogo tra l'editor della Marsilio Jacopo de Michelis e la scrittrice Gaja Cianciarelli.



SIVIGLIA - Si conclude la decima assemblea plenaria dell'Arlem (Assemblea regionale e locale euro-mediterranea). ISTANBUL - Ue, visita del commissario Jyrki Katainen che co-presiede il dialogo economico ad alto livello Ue-Turchia.



ABU DHABI - 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda', prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo). (ANSAmed).