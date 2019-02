Turchia: ong, basta intimidazioni a società civile

ISTANBUL - La Turchia deve porre fine alla sua "campagna orchestrata di intimidazioni e molestie giudiziarie della società civile". È l'appello lanciato a Istanbul da nove organizzazioni turche e internazionali per la difesa dei diritti umani, tra cui Amnesty International, in risposta alle "assurde" richieste di ergastolo per 16 attivisti, accusati del "tentativo di rovesciare il governo della Repubblica di Turchia" per aver promosso e finanziato le proteste di Gezi Park del 2013 contro il governo di Recep Tayyip Erdogan. Tra le persone incriminate figura il noto imprenditore e filantropo Osman Kavala, accusato da Erdogan di essere il "rappresentante in Turchia" di George Soros.