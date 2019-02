ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 28 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - 'Sfide ed alleanze mediterranee', incontro con il Comitato esecutivo EuroMed Rights, presso la sede dell'Arci Nazionale.



PRINCIPATO DI MONACO - Salone dell'Auto (fino al 3 marzo) ROMA - Fondazione Museo della Shoah - Inaugurazione della personale 'Le tracce del treno della vita' dell'artista Adi Kichelmacher, composta da 28 opere e installazioni. ABU DHABI - 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda', prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo) (ANSAmed).