Ue-Turchia: a Istanbul 3/o Dialogo economico di Alto livello

ISTANBUL - Rappresentanti di Turchia e Unione Europea si incontrano oggi presso il palazzo di Dolmabahce a Istanbul per il terzo appuntamento del Dialogo Economico di Alto Livello. A presiedere il summit sono il vicepresidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen, e il ministro del Tesoro e delle Finanze di Ankara, Berat Albayrak, che terranno anche una conferenza stampa congiunta. Il meccanismo di dialogo è nato nel 2015 per sviluppare i rapporti economici bilaterali e creare una piattaforma di incontro per i circoli imprenditoriali della Turchia e degli Stati membri. Il vertice sarà quindi diviso in due parti: un appuntamento di confronto tra gli imprenditori e le istituzioni e un altro di Dialogo intergovernativo tra Ankara e Bruxelles per discutere della situazione economica, di riforme strutturali e investimenti, dei rapporti commerciali bilaterali e dell'Unione doganale. All'evento partecipano anche la commissaria Ue ai Trasporti, Violeta Bulc, e il ministro turco dei Trasporti, Mehmet Cahit Turhan, che firmeranno un accordo bilaterale di co-finanziamento per la costruzione della linea ferroviaria Halkali-Kapikule attraverso lo Strumento di assistenza alla preadesione II (Ipa II). Per l'iniziativa Bruxelles fornirà 275 milioni di euro, facendone il maggiore investimento Ue in un singolo progetto in Turchia.