Algeria: Bouteflika, nuove marce di protesta nella capitale Anche a Tunisi sit-in algerini davanti a propria ambasciata

(ANSAmed) - TUNISI, 01 MAR - Nuove manifestazioni di protesta contro la quinta candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika sono attese oggi ad Algeri ed in altre città del Paese . Lo rendono noto i media locali, dando conto dei numerosi appelli a scendere in strada dopo la preghiera del venerdì da parte della società civile. Intanto anche alcune personalità politiche e altri candidati alle presidenziali si stanno unendo agli appelli alle proteste, finora pacifiche nella gran parte dei casi. Il Fronte delle Forze socialiste (Ffs) ha chiamato i suoi aderenti a marciare oggi ad Algeri. Hanno invitato gli algerini a far sentire la loro voce anche i tre candidati indipendenti Ghani Mahdi, Tahar Missoum e Rachid Nekkaz. Ieri nel capoluogo algerino in campo anche i giornalisti, per protestare "contro il silenzio imposto sulle manifestazioni di piazza contro la quinta candidatura di Abdelaziz Bouteflika". E un sit-in di protesta degli algerini residenti in Tunisia, contro la quinta candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika, è previsto per oggi intorno alle 13 davanti all'ambasciata algerina di Tunisi. Lo rendono noto i media locali. (ANSAmed)