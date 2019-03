ANSAmed - Agenda settimanale dal 4 al 10 marzo

ROMA, 1 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 4 al 10 marzo: LUNEDI' 4 MARZO ROMA - Aula Magna facoltà Valdese, ore 18 - Incontro con difensori dei diritti umani e attivisti di YAS (Youth Against Settlements) nell'ambito della Campagna internazionale per dire no all'occupazione israeliana e per la riapertura di Shuahda Street, a Hebron.



ABU DHABI - 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda', prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo).



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della Politica Estera Federica Mogherini riceve Milorad Dodik, presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della Politica Estera Federica Mogherini riceve María Fernanda Espinosa Garcé, presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri dei Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia.



MARTEDI' 5 MARZO BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri dell'Ambiente.



MERCOLEDI' 6 MARZO SFAX - Al via la 15ma edizione di Medibat - Salone Mediterraneo delle Costruzioni (fino al 9).



ROMA - Cinema Farnese, ore 18. Proiezione del film 'This is my land...Hebron'.



GIOVEDI' 7 MARZO ROMA - Institut Français-Centre Saint-Louis. Al via il Festival del film francofono (fino al 14).



BRUXELLES - Ue, discorso dell'Alto rappresentante della Politica Estera Federica Mogherini alla Conferenza che si terrà all'interno del Parlamento europeo dal titolo 'Il potere delle donne nella politica'.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari interni (anche l'8).



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Kolinda Grabar-Kitarović, presidente della Croazia.



VENERDI' 8 MARZO Festa della donna ROMA - Ara Pacis. Al via la mostra 'Hermes, dietro le quinte', evento dedicato alla maison parigina (fino al 16).



SABATO 9 MARZO Nessun evento da segnalare DOMENICA 10 MARZO Nessun evento da segnalare