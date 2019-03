Kosovo: Vucic all'ANSA, senza compromesso sarà catastrofe 'Condizione per riprendere dialogo è abolizione dazi doganali'

(ANSAmed) - BELGRADO, 4 MAR - "Se sul Kosovo non si arriverà ad un accordo di compromesso sarà la catastrofe". Lo ha detto in un'intervista oggi all'ANSA il presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha ribadito la condizione di Belgrado per la ripresa del dialogo con Pristina: la dirigenza kosovara deve abolire i dazi doganali maggiorati del 100% sull'import serbo e bosniaco. "Anche se tutto appare difficile e a volte anche impossibile, siamo condannati a trovare un compromesso. Sono sicuro che con l'aiuto dei nostri amici europei e con l'appoggio di Russia, America, Cina e altri Paesi potremo arrivare a una soluzione", ha osservato il presidente, sottolineando l'approccio prudente e responsabile di Belgrado che non ha risposto alle misure "massimaliste" e "provocatorie" di Pristina allo scopo di non compromettere la pace e la stabilità nella regione. "A differenza dei dirigenti kosovari che ogni giorno illudono il loro popolo con promesse irrealizzabili per le quali Pristina otterrà tutto e Belgrado niente, il mio dovere è spiegare ai serbi l'importanza di un compromesso (con Pristina), che non è una sconfitta ma una vittoria. Una vittoria per il futuro della Serbia". Serbi e albanesi (la stragrande maggioranza dei kosovari è di etnia albanese, ndr), ha detto Vucic, sono i due maggiori popoli dei Balcani ed è estremamente importante che si mettano d'accordo per garantire la stabilità regionale. Nell'intervista il presidente ha negato di aver mai avuto incontri segreti con il presidente kosovaro Hashim Thaci, come sostenuto da alcuni media, e ha definito "pure menzogne" le notizie circolate di recente sull'esistenza di una presunta bozza di accordo finale tra Belgrado e Pristina.



Il presidente ha poi detto di apprezzare il lavoro di mediazione fatto finora dall'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, a differenza della parte kosovara che è invece critica con Bruxelles. "I problemi sono fra serbi e albanesi (kosovari), non posso criticare l'Europa che ha fatto tutto quello che è possibile fare per preservare la pace", ha detto Vucic.(ANSAmed).