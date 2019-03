Papa: 29/9 Giornata migranti,su tutte periferie esistenziali Tema di questa edizione, 'Non si tratta solo di migranti'

(ANSAmed) - CITTA' DEL VATICANO, 4 MAR - La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato si celebrerà domenica 29 settembre 2019. Il tema di questa 105/a edizione sarà 'Non si tratta solo di migranti'. Lo rende noto la Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale.



Con il tema prescelto, si legge in una nota, "Papa Francesco intende sottolineare che i suoi ripetuti appelli a favore dei migranti, dei rifugiati, degli sfollati e delle vittime della tratta devono essere compresi all'interno della sua profonda preoccupazione per tutti gli abitanti delle periferie esistenziali. L'affamato, l'assetato, il forestiero, l'ignudo, il malato e il carcerato che bussa oggi alla nostra porta è Gesù stesso che chiede di essere incontrato e assistito". Come lo stesso Pontefice ha sottolineato nella sua omelia di venerdì 15 febbraio scorso a Sacrofano: "È davvero Lui (Gesù), anche se i nostri occhi fanno fatica a riconoscerLo: coi vestiti rotti, con i piedi sporchi, col volto deformato, il corpo piagato, incapace di parlare la nostra lingua".



Al fine di favorire un'adeguata preparazione alla celebrazione di questa giornata, la Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale darà inizio in questo mese a una campagna di comunicazione che proporrà, a cadenza mensile, riflessioni, materiale informativo e sussidi multimediali, con l'intenzione di promuovere l'approfondimento del tema scelto dal Papa attraverso approcci diversificati. (ANSAmed).