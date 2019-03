Siria: inviato Trump in Turchia per colloqui su ritiro Usa In agenda pure Patriot a Ankara al posto dei missili russi S-400



successiva (ANSAmed) - ISTANBUL, 4 MAR - L'inviato speciale di Donald Trump per la Siria e la Coalizione anti-Isis, James Jeffrey, e il vice assistente segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, sono ad Ankara per colloqui con le autorità turche sulla cooperazione in Siria che proseguiranno fino a mercoledì. Al centro degli incontri c'è il ritiro delle truppe americane dal nord della Siria, dove Ankara vorrebbe creare una zona cuscinetto sotto il suo controllo, e la situazione del centro strategico di Manbij, da cui il governo turco vuole allontanare totalmente le milizie curde dell'Ypg.



In agenda anche l'acquisto da parte dell'esecutivo di Recep Tayyip Erdogan per circa 2,5 miliardi di dollari del sistema missilistico di difesa russo S-400, fortemente osteggiato da Washington. Gli Usa hanno offerto in alternativa la vendita dei loro missili Patriot. La Turchia ha espresso interesse ma ha ripetutamente respinto la condizione di bloccare l'acquisto degli S-400. Lo riferiscono fonti diplomatiche locali.



