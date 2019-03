ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 5 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: SFAX - Al via la 15ma edizione di Medibat - Salone Mediterraneo delle Costruzioni (fino al 9) ROMA - Cinema Farnese, ore 18. Proiezione del film 'This is my land... Hebron'.



MADRID - Casa Araba - Inaugurazione di '10's of 1000's', mostra organizzata da Amnesty International e dedicata alle decine di migliaia di persone scomparse in Siria.



ABU DHABI - 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda', prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo).



(ANSAmed).