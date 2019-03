Spagna: l'8 marzo agita la battaglia per il voto delle donne Campagne e programmi femministi in vista mobilitazioni venerdì

(ANSAmed) - MADRID, 5 MAR - L'8 marzo agita in Spagna la battaglia per il voto delle donne, che rappresentano il 51% del corpo elettorale e il 60% degli indecisi, stando al barometro dello Centro di investigazione sociologica (Cis) statale, citato oggi da El Pais. Quattro milioni di votanti donne ancora non hanno deciso quale partito appoggiare. E anche se le formazioni di sinistra, come Podemos, sono percepite come le più femministe, sono il Psoe e il Partido Popular che hanno più appoggi da parte dell'elettorato femminile rispetto a quello maschile, rispettivamente il 56% e il 57% del proprio elettorato, dicono le statistiche. A fronte del liberale Ciudadanos, che con il 46,3% registra una perdita consensi delle donne, e dell'irruzione del partito di estrema destra Vox, percepito come una forza totalmente maschile. E' il motivo per cui, in vista dello sciopero generale delle donne, convocato da associazioni femministe e da Podemos per il prossimo 8 marzo, Ciudadanos ha lanciato un programma di 'femminismo liberale', con un catalogo di principi che include la "maternità surrogata altruista" gratuita. Mentre il Pp ha lanciato un video per dimostrare che "Molti parlano, noi facciamo", in cui dirigenti del partito spiegano come i governi popolari abbiano varato politiche a favore delle donne, con la riduzione di 5 punti delle differenze salariali, le regole per il telelavoro e l'approvazione del Patto contro la violenza di genere. Da parte sua il premier uscente, Pedro Sanchez, citato dai media, ha ricordato le azioni dirette a ridurre la disuguaglianza fra uomini e donne sul lavoro promosse dal governo socialista, come l'ampliamento progressivo del permesso di paternità a 16 settimane nei prossimi tre anni, approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri, che entrerà in vigore da domani.



(ANSAmed)