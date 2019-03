A Napoli nuova sede Assemblea Parlamentare Mediterraneo Piazzi, Vicinanza con hub Nato su contrasto congiunto terrorismo

(ANSAmed) - NAPOLI, 6 MAR - Aprirà a Napoli in autunno la nuova sede dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Pam) e Centro delle Nazioni Unite. L'apertura è stata annunciata oggi nella sede della Regione Campania che ha concesso la sede all'agenzia a Palazzo Pico, un edificio dell'ente. "Per la prima volta dopo 70 anni - ha commentato il presidente della Campania Vincenzo De Luca - accogliamo una istituzione politica internazionale a Napoli. Ospiteremo parlamentari dei 30 paesi del Mediterraneo in un'associazione dal valore politico straordinario, perché ha la rappresentanza delle Nazioni Unite e lavorerà su alcuni temi decisivi per il nostro futuro come l'immigrazione, la sicurezza, gli scambi economici e il dialogo politico e interreligioso". De Luca ha sottolineato che auspica che dall'assemblea parta una proposta perché "L'Onu gestisca i campi di accoglienza degli immigrati nell'area del Mediterraneo, invece di affidarli ad esempio agli schiavisti come accade in Libia". La nuova sede è in attesa dello status diplomatico richiesto, ha sottolineato il segretario generale della Pam, Sergio Piazzi, "al ministro degli esteri Moavero" e sarà "la piattaforma di coordinamento - ha aggiunto - di una serie di attività che vanno dalla cooperazione con le università, con le grandi banche come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, ma sarà anche partner operativo del consiglio di sicurezza dell'Onu e della direzione contro il terrorismo. Vorremmo sfruttare la vicinanza all'hub Mediterraneo della Nato di Napoli per uno scambio di informazioni che ci permetta di cooperare con i parlamenti nazionali all'armonizzazione delle leggi antiterrorismo per combattere i terroristi dell'Isis che si muovono nella nostra area". Per l'europarlamentare Andrea Cozzolno, l'agenzia avrà un ruolo importante anche per "favorire - afferma - in rapporto con le Università, la formazione di una nuova classe dirigente in grado di interpretare le sfide della nuova diplomazia internazionale".(ANSAmed).