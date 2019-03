A. Saudita: media, voci spaccatura re-principe ereditario

ROMA - Crescenti segnali emergono in questi giorni dall'Arabia Saudita di una spaccatura potenzialmente destabilizzante tra il re Salman bin Abdulaziz Al Saud ed il principe ereditario Mohammed bin Salman.

Secondo quanto scrive il quotidiano Guardian, il re ed il suo erede si sarebbero trovati in disaccordo nelle ultime settimane su alcune importanti questioni politiche, inclusa la guerra in Yemen.

Gli attriti sono cominciati dopo l'assassinio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul lo scorso ottobre. Ma le tensioni, sottolinea il giornale citando una fonte anonima, sono aumentate notevolmente verso la fine di febbraio quando il re 83enne si è recato in visita in Egitto ed è stato avvertito dai suoi consiglieri che la sua autorità era potenzialmente a rischio.

In quell'occasione il suo entourage era talmente allarmato che l'intera squadra della sua sicurezza è stata rimpiazzata da oltre 30 agenti accuratamente selezionati dal ministero dell'Interno e inviati di tutta fretta in Egitto. Secondo la fonte la sostituzione riflette i timori secondo cui alcuni degli agenti scelti originariamente erano fedeli al principe ereditario. Inoltre, sono stati rimossi dall'incarico anche gli agenti di sicurezza egiziani che erano stati assegnati alla protezione del re.

A conferma delle tensioni, sempre secondo la fonte, c'e' anche il fatto che il principe ereditario non era tra gli invitati a ricevere il re all'aeroporto di Riad al suo ritorno dall'Egitto.

Da parte sua, Mohammed bin Salman - che era stato designato 'vice re' durante il soggiorno del re in Egitto - ha firmato due importanti decisioni in sua assenza senza consultare il padre: la nomina di un'ambasciatrice negli Usa, la principessa Reema bint Bandar bin Sultan, e quella di suo fratello Khalid bin Salman al ministero della Difesa. In particolare, il re - che ha appreso la notizia del rimpasto dalla tv - è stato particolarmente contrariato dalla decisione di promuovere il principe Khalid ritenendo che si tratti di una scelta prematura.