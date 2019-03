Migranti:Ue,adottare riforma asilo o Europa sarà vulnerabile Paesi mostrino responsabilità, fare riforma regolamento Dublino

(ANSAmed) - BRUXELLES, 6 MAR - "Domani ci sarà un nuovo consiglio Affari interni a Bruxelles e dovremo vedere come lavorare insieme per finalizzare le questioni pendenti della riforma dell'asilo in vista delle elezioni europee. In testa a queste questioni c'è la riforma di Dublino e mi aspetto veramente da tutti i Paesi membri che mostrino responsabilità, perché se non adottiamo un sistema di asilo comune europeo, l'Europa nel futuro sarà molto vulnerabile". Così il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos.(ANSAmed).