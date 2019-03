Re e Rania di Giordania ad Assisi il 29 per la Lampada Pace Riceverà riconoscimento S.Francesco, attesi Conte e Merkel

(ANSAmed) - ROMA, 6 MAR - "Il mondo è chiamato a scegliere tra paura e fiducia nell'altro. Noi optiamo per la fiducia".



Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi ha presentato con queste parole, alla Stampa estera, la scelta di assegnare la Lampada della pace di San Francesco a re Abdallah di Giordania che sarà il 29 marzo ad Assisi, assieme alla regina Rania, per riceverla. All'incontro saranno presenti anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel.



Re Abdallah, recita la motivazione dell'assegnazione della Lampada, "in Medio Oriente e in tutto il mondo ha distinto se stesso e il regno Hascemita di Giordania attraverso la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l'armonia tra fedi diverse, la riforma del sistema educativo e la libertà di culto, e allo stesso tempo ha dato ospitalità e un rifugio sicuro a milioni di rifugiati".



Ricordando le strette relazioni di amicizia e collaborazione tra l'Italia e il suo Paese, l'ambasciatore di Giordania Fayiz Khouri ha sottolineato "i valori di pace, amicizia e solidarietà che questo premio promuove. Valori di cui il mondo ha bisogno".



Il premio del Convento di Assisi si inserisce, quest'anno, nelle celebrazioni per gli 800 anni dall'incontro, nel 1219, tra san Francesco e il sultano d'Egitto, simbolo di dialogo tra le religioni. Su questo incontro, e sulla vita del Poverello, è incentrato il cartone animato annunciato dal direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, che andrà in onda sulle reti Rai con l'obiettivo di diffondere, attraverso il linguaggio semplice dell'animazione, il senso dell'insegnamento di san Francesco.



