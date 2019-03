8 marzo: Uguaglianza pilastro azione Unione per Mediterraneo Ad aprile rapporto su azione donne in prevenzione violenza

(ANSAmed) - MADRID, 7 MAR - Rafforzare l'uguaglianza di genere nel Mediterraneo è uno dei pilastri della strategia regionale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM). Per questo, il partenariato fra i Paesi delle due sponde del Mare Nostrum celebra la Giornata internazionale della Donna con l'implementazione di progetti e iniziative nell'ambito dell'agenda comune euromediterranea per l'empowerment della donna. E con un bilancio dell'ambiziosa agenda adottata dopo la dichiarazione ministeriale al Cairo nel 2017, indicano fonti del Segretariato dell'UpM in una nota. Gli esperti stanno definendo un meccanismo di monitoraggio del progresso dei diritti delle donne nella regione, per valutare l'evoluzione delle differenze di genere e per formulare raccomandazioni delle politiche in materia. Attualmente l'UpM promuove oltre 50 progetti, dei quali 9 centrati sull'uguaglianza di genere, a beneficio di oltre 50mila donne, nei settori dell'imprenditoria femminile, la salute, l'uguaglianza, la lotta contro la violenza di genere e la prevenzione dell'estremismo. Come complemento al progetto "Promuovendo la partecipazione civica e sociale delle donne e dei giovani nella prevenzione di violenza ed estremismi", il Segretariato dell'UpM pubblicherà nell'aprile prossimo un rapporto regionale sul ruolo di donne e giovani su questo fronte. (ANSAmed)