ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 7 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari interni che affronteranno il tema del sistema temporaneo per la gestione degli sbarchi dei migranti (anche l'8) BRUXELLES - Ue, discorso al Parlamento europeo dell'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini alla Conferenza sul tema 'Il potere delle donne nella politica'.



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Kolinda Grabar-Kitarović, presidente della Croazia.



SFAX - 15/a edizione di Medibat - Salone Mediterraneo delle Costruzioni (fino al 9) ROMA - Institut Français-Centre Saint-Louis. Al via il Francofilm - Festival del film francofono (fino al 14).



ROMA - Biblioteca Casanatense, ore 17 - Presentazione del libro 'Il Paese di Rania' di Mimmo Del Giudice, sulla condizione delle donne nel mondo arabo.



MADRID - Casa Araba - '10's of 1000's', mostra organizzata da Amnesty International e dedicata alle decine di migliaia di persone scomparse in Siria (fino al 21 aprile).



ABU DHABI - 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda', prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo).



(ANSAmed).