Israele: commissione Knesset esclude da elezioni lista araba

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 MAR - La Commissione elettorale della Knesset (Parlamento) ha votato ieri a maggioranza per l'esclusione dalle elezioni politiche del 9 aprile della lista araba 'Balad-Raam' e del deputato comunista Ofer Kasif. In entrambi i casi, secondo la stampa, i deputati sono giunti alla conclusione che le loro piattaforme politiche sono inconciliabili con la definizione di Israele quale Stato ebraico. Tuttavia, è possibile che in un prossimo ricorso, fissato per domenica, i giudici della Corte Suprema annullino questo voto e autorizzino la loro partecipazione.



I membri della Commissione elettorale hanno invece autorizzato la candidatura del leader del movimento di estrema destra 'Potere ebraico', Michael Ben Ari. Si tratta di un seguace del rabbino xenofobo Meir Kahane, il cui movimento - Kach - fu messo fuori legge nel 1994. Due liste di sinistra hanno fatto ricorso alla Corte Suprema a cui hanno chiesto di vietare la candidatura ai due rappresentanti di 'Potere ebraico', Ben Ari ed Itamar Ben Gvir.(ANSAmed).