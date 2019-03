ANSAmed - Agenda settimanale dall'11 al 17 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 8 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dall'11 al 17 marzo: LUNEDI' 11 MARZO MADRID - Anniversario dell'attentato terroristico di Madrid del 2004 che causò la morte di 191 persone.



ABU DHABI - Ue, visita del commissario Christos Stylianides (anche il 12).



MARTEDI' 12 MARZO BRUXELLES - Ue, conferenza a sostegno del futuro della Siria e della regione (fino al 14).



TORINO - Museo Egizio, ore 11 - presentazione e preview della mostra "Archeologia invisibile".



ROMA - Sala Dalì di Piazza Navona, ore 18.30 - "La pittura interiore" con la pittrice asturiana Chechu Alava, per incontri del ciclo 'Dialogos' dell'Istituto Cervantes di Roma.



MERCOLEDI' 13 MARZO DAMASCO - Anniversario della rivolta contro il regime di Bashar al-Assad.



BRUXELLES - Ue, il commissario Christos Stylianides riceve Pierre Krahenbuhl, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro a favore dei profughi della Palestina (Unrwa).



CAGLIARI - Hotel Marina, ore 17 - Primo Forum Internazionale della Cooperazione Euro Mediterranea (anche il 14).



TUNISI - Teatro Municipale - Va in scena lo spettacolo "Y la vida va. Quanta Italia nel tango argentino", organizzato dall'Ambasciata d'Italia-Istituto Italiano di Cultura a Tunisi, e dall'Ambasciata argentina in Tunisia.



ROMA - Istituto Yunus Emre-Centro Culturale Turco (via Lancellotti 18), ore 18.30 - conferenza della prof.ssa Grazia Semeraro su "Hierapolis di Frigia. Archeologia di una città dell'Asia Minore".



ROMA - Sala Dalì di Piazza Navona - Incontro "L'arte dell'improvvisazione", per incontri del ciclo 'Dialogos' dell'Istituto Cervantes di Roma.



GIOVEDI' 14 MARZO BRUXELLES - Ue, il commissario Christos Stylianides riceve Mary Kamel Kawar, ministro della pianificazione e della cooperazione internazionale della Giordania.



CAGLIARI - Sala Basile Villanova Coworking, via Saturnino 7, ore 9 - Prosegue il primo Forum Internazionale della Cooperazione Euro Mediterranea.



VENERDI' 15 MARZO BRUXELLES - Ue, Consiglio di associazione Ue-Turchia.



SABATO 16 MARZO Nessun evento da segnalare DOMENICA 17 MARZO ROMA - Auditorium Parco della Musica, ore 16 - Lo scrittore e poeta Manuel Vilas incontra lo sceneggiatore Francesco Piccolo, per incontri del ciclo 'Dialogos' dell'Istituto Cervantes di Roma.



(ANSAmed).