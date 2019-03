ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 8 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: VENERDI' 8 MARZO CITTA' VARIE - Festa della donna ROMA - Ara Pacis. Al via la mostra 'Hermes, dietro le quinte', evento dedicato alla maison parigina (fino al 16).



(ANSAmed).