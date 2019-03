Ambiente: Costa, a Napoli conferenza su mar Mediterraneo

NAPOLI - "Dal 2 al 5 dicembre del 2019 a Napoli sarà ospitata la conferenza internazionale sul Mar Mediterraneo nell'ambito della convenzione internazionale di Barcellona per la tutela del Mar Mediterraneo. Lo dice a Napoli, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. "In una delle capitali del Mediterraneo che appunto è Napoli, ci saranno i rappresentanti dell'Europa, rappresentanti dell'Onu, della fascia mediterranea dell'Africa e quelli della zona asiatica- conclude - questo dimostra quanto vogliamo essere leader della tutela ambientale in una nuova visione".