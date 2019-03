ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: TUNISI - Al via la 19esima edizione della manifestazione 'Cinema de la paix' (fino al 17 marzo).



BRUXELLES - Ue, conferenza a sostegno del futuro della Siria e della regione (fino al 14).



TORINO - Museo Egizio, ore 11 - presentazione e preview della mostra 'Archeologia invisibile'.



ROMA - Sala Dalì di Piazza Navona, ore 18.30 - "La pittura interiore" con la pittrice asturiana Chechu Alava, per incontri del ciclo 'Dialogos' dell'Istituto Cervantes di Roma.



ABU DHABI - Ue, visita del commissario Christos Stylianides.



ROMA - Institut Français-Centre Saint-Louis, prosegue il Francofilm - Festival del film francofono (fino al 14).



MADRID - Casa Araba - '10's of 1000's', mostra organizzata da Amnesty International e dedicata alle decine di migliaia di persone scomparse in Siria (fino al 21 aprile).



ABU DHABI - 'Rembrandt, Vermeer e l'epoca d'oro dell'Olanda', prima mostra allestita al Louvre Abu Dhabi per il 2019 (fino al 18 maggio). ROMA - Sala Dalí, Istituto Cervantes. Prosegue la mostra collettiva 'Las formas del alma' (la forma dell'anima) (fino al 30 marzo).



ROMA - Ara Pacis. Prosegue la mostra 'Hermes, dietro le quinte', evento dedicato alla maison parigina (fino al 16).



(ANSAmed).