Eurocamera toglie immunità parlamentare a Jean-Marie Le Pen Cofondatore Front National coinvolto inchiesta impieghi fittizi

(ANSAmed) - STRASBURGO, 12 MAR - L'Europarlamento ha votato per togliere l'immunità parlamentare a Jean-Marie Le Pen, cofondatore in Francia del Front National (FN), poi divenuto Rassemblement National, come richiesto dalla giustizia francese per l'inchiesta sui presunti impieghi fittizi al Parlamento europeo. La proposta è passata per alzata di mano. Jean-Marie Le Pen era assente nell'emiciclo.(ANSAmed).