Kosovo: dazi anti-serbi, consiglieri Merkel a Belgrado Incontro con presidente Vucic. Provenienti da Pristina

(ANSAmed) - BELGRADO, 12 MAR - La crisi del Kosovo e le prospettive di ripresa del dialogo facilitato dalla Ue fra Belgrado e Pristina sono state al centro di un incontro che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto nella tarda serata di ieri a Belgrado con due importanti consiglieri della cancelliera tedesca Angela Merkel. Come riferiscono i media, Jan Hecker, influente consigliere di politica estera della Merkel, e Matthias Luttenberg, consigliere della cancelliera per i Balcani, si sono intrattenuti con Vucic per circa due ore, e al termine dell'incontro intorno alla mezzanotte non vi sono state dichiarazioni ne' sono stati diffusi comunicati ufficiali. Prima di Belgrado i due rappresentanti tedeschi erano stati a Pristina dove avevano incontrato la dirigenza kosovara. Si tratta dell'ultima missione diplomatica occidentale per convincere Pristina ad abolire i dazi doganali maggiorati del 100% imposti lo scorso novembre sull'import serbo e bosniaco, e che sono all'origine del blocco del dialogo. Belgrado infatti chiede l'abolizione dei dazi per la ripresa del negoziato. I media regionali sottolineano come Angela Merkel sia sia unita agli sforzi di Ue e Usa per salvare il dialogo e pervenire a un accordo sul Kosovo. Da Bruxelles a piu' riprese sono giunti inviti a Pristina ad abolire i dazi anti-serbi, e vari esponenti dell'amministrazione Usa sono stati di recente sia a Pristina che a Belgrado nel tentativo di sbloccare la situazione. La dirigenza kosovara tuttavia non e' unita al riguardo - mentre il presidente Hashim Thaci e' favorevole alla rimozione dei dazi, il premier Ramush Haradinaj e' fermo sul 'no', sostenendo che l'abolizione della tassazione maggiorata potra' avvenire solo dopo il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di Belgrado. (ANSAmed)