Turchia, stop Eurocamera a negoziati è senza valore Portavoce Erdogan, 'frutto pregiudizi estrema destra europea'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 MAR - La risoluzione non vincolante con cui il Parlamento europeo ha chiesto l'archiviazione dei negoziati di adesione della Turchia è "per noi nulla e senza valore". Lo ha detto il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, accusando i movimenti di estrema destra europei di aver mostrato i loro pregiudizi con un rapporto che contiene "affermazioni senza fondamento".



"Il contenuto del rapporto del 2018 sulla Turchia del Parlamento europeo è un tentativo di danneggiare gli sforzi congiunti per dare un nuovo slancio alle relazioni Turchia-Ue", ha aggiunto il portavoce presidenziale di Ankara, Ibrahim Kalin.



Dura anche la reazione del ministero degli Esteri, che in una nota definisce la decisione di Strasburgo "senza senso". Secondo il comunicato, "l'approccio del Parlamento europeo verso la Turchia dovrebbe essere di promozione delle relazioni, dell'interazione e del dialogo tra Turchia e Ue".



Per questo "la Turchia si aspetta che il nuovo Parlamento europeo, che verrà formato dopo le elezioni di maggio, adotti un approccio costruttivo alle relazioni Turchia-Ue per il prossimo futuro, prenda decisioni qualificate e oggettive e stimoli il processo di integrazione della Turchia nell'Ue". (ANSAmed).