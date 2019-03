ANSAmed - Agenda settimanale dall'18 al 24 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 15 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dall'18 al 24 marzo: LUNEDI' 18 MARZO BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini presiede il Consiglio Affari esteri. BRUXELLES - Ue, Consiglio Agricoltura e Pesca.



ROMA - Ministero Beni culturali - Conferenza di Massimo Osanna, docente di archeologia dell'Università Federico II di Napoli, che parlerà del parco archeologico di Pompei per esaminare il rapporto tra tutela e valorizzazione.



MARTEDI' 19 MARZO BRUXELLES - Ue, i commissari Andrus Ansip, Vĕra Jourová, Julian King e Mariya Gabriel partecipano a una tavola rotonda con le piattaforme online Google, Facebook e Twitter per dare seguito all'attuazione del Codice di condotta sulla disinformazione. BRUXELLES - Ue, il commissario Tibor Navracsics riceve Alfonso Pallavicini, nuovo presidente delle Case storiche europee e il vicepresidente Wenceslas de Lobcowicz.



ROMA - Sala Dalì - Incontro tra il ricercatore spagnolo Miguel Berganza e lo psichiatra di fama internazionale Alfonso Troisi sul tema 'La mente dipinta', nell'ambito del ciclo di 'Dialogos' promossi dall'Instituto Cervantes di Roma.



MERCOLEDI' 20 MARZO BRUXELLES - Vertice Sociale Trilaterale.



TUNISI - Al via le celebrazioni di Tunisi Capitale della Cultura Islamica 2019, con una visita alla Medina e uno spettacolo nella Città della Cultura (anche il 21) GIOVEDI' 21 MARZO BRUXELLES - Ue, il commissario Pierre Moscovici incontra Mohamed Benchaaboun, ministro delle Finanze e dell'Economia del Marocco.



VENERDI' 22 MARZO CITTA' VARIE - Giornata mondiale dell'acqua.



NAPOLI - Ue, visita del commissario Christos Stylianides che partecipa a un dialogo per i cittadini e al roadshow "EU Saves Lives".



EL JEM (TUNISIA) - Al via la 4/a edizione di 'Thysdrus, Roman days of El Jem', evento culturale e turistico ospitato nell'anfiteatro romano di El Jem per mettere in luce l'eredità lasciata dall'Impero romano nella regione (fino al 24) SABATO 23 MARZO UDINE - Ue, visita del commissario Christos Stylianides che partecipa a un evento sulla protezione civile insieme alle autorità locali. DOMENICA 24 MARZO BELGRADO - Anniversario del bombardamento delle forze della Nato sulla Serbia.



(ANSAmed).