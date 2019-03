A Belgrado incontro italo-serbo su sviluppo sostenibile Evento collegato a iniziative Club di Roma

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 MAR - Un incontro italo-serbo sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile si tiene oggi a Belgrado.



Richiamandosi alle iniziative del Club di Roma - l'associazione di scienziati, economisti, imprenditori, capi di stato, attivisti fondata da Aurelio Peccei nel 1968 - l'incontro intende mettere a fuoco la relazione tra modelli socio-economici e crisi ambientale. È sempre più urgente far crescere la consapevolezza dei limiti della crescita esponenziale in atto, porre sul tavolo le scelte ancora possibili e valutarne gli effetti sulle prossime generazioni. Disuguaglianza, cambiamenti climatici, risorse energetiche, tutela della pace e globalizzazione sono al centro delle iniziative del Club di Roma fin dalla sua fondazione. Tra i 35 Chapter in cui oggi si articola, vi è dal 2015 quello serbo che si propone di partecipare alla soluzione dei problemi della crescita sostenibile e dello sviluppo inclusivo del Paese. Si tratta del primo incontro italo-serbo ispirato al Club di Roma e agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.



L'evento, al quale partecipano esperti italiani, serbi e internazionali, si tiene presso il Rettorato dell'Università di Belgrado, ed è organizzato in collaborazione con l'Addetto scientifico dell'Ambasciata d'Italia a Belgrado, il Club di Roma-Serbia e l'Università di Belgrado.(ANSAmed).