Tunisia-Francia: Essebsi incontra ministro Le Drian Cooperazione e crisi Libia al centro colloquio

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAR - Il presidente della Repubblica Béji Caïd Essebsi ha ricevuto oggi a Cartagine il ministro francese dell'Europa e degli Affari esteri, Jean-Yves Le Drian. Le Drian - si legge in un comunicato della presidenza tunisina - ha elogiato il ruolo "centrale" della Tunisia nella stabilità e sicurezza regionale, in particolare in relazione alla Libia. Il ministro francese ha detto che le iniziative della Francia sono in armonia con gli sforzi di Tunisia, Egitto ed Algeria per trovare una soluzione alla crisi libica. Dal canto suo il presidente tunisino ha salutato le relazioni "strategiche" che legano Tunisia e Francia e ribadito la volontà di rafforzare e diversificare la cooperazione bilaterale.



Essebsi ha dichiarato che la Tunisia sta monitorando da vicino la situazione in Libia e non risparmia sforzi per invitare i protagonisti libici a continuare il dialogo. "C'è bisogno di una soluzione politica inter-libica sotto l'egida delle Nazioni Unite", ha sottolineato. La Tunisia sostiene gli sforzi compiuti per attuare la tabella di marcia elaborata dall'inviato Onu, ha detto ancora il presidente tunisino. (ANSAmed)