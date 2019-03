Tunisia festeggia i 63 anni di indipendenza, manifestazioni Il Doodle di Google dedicato all'anniversario

La Tunisia festeggia oggi il 63/o anniversario dell'Indipendenza dal protettorato francese.



Una ricorrenza che, nel Paese, è tuttora molto sentita. In programma cerimonie ufficiali su tutto il territorio. Anche il Google Doodle di oggi in Tunisia è dedicato alla Festa di Indipendenza tunisina, il Tunisian National Day 2019. A Tunisi un centinaio di associazioni della società civile e di movimenti di difesa dei diritti delle donne riuniti sotto la voce "Collettivo del 20 marzo per uno Stato civile e una sovranità nazionale" sfilerà per le vie del centro "per consolidare i fondamenti dello Stato civile, salvare le conquiste della sanità pubblica e la scuola della Repubblica".



