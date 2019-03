Cei: Mediterraneo sia frontiera di pace, o divide il mondo Prima riunione preparatoria per summit di Bari in febbraio 2020

(ANSAmed) - CITTA' DEL VATICANO, 21 MAR - Il Mar Mediterraneo come "frontiera di pace" dove "stringere un patto e assumerci un impegno per essere costruttori" di armonia e riconciliazione: parte con questo obiettivo principale l'"Incontro di riflessione e di spiritualità per la pace nel Mediterraneo" che si svolgerà a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020 e che, ieri a Roma - riferisce l'Osservatore Romano -, ha visto la prima riunione del comitato scientifico-organizzatore guidata dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei).



"Dobbiamo osare la pace. Abbiamo tutti sperimentato alla luce della storia passata che non c'è pace senza Mediterraneo", ha detto il porporato, poiché "il Mediterraneo, se non unisce, può dividere il mondo, e chi soffre di più per questa divisione, direbbe il Papa, sono sempre i poveri". Basta vedere le cronache di questi giorni per rendersene conto: "Una grave responsabilità per la pace nel mondo incombe su noi cristiani e su tutti gli uomini di buona volontà".(ANSAmed).